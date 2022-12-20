Al Nassr, Ronaldo'yu bekliyor

İspanyol Marca'nın haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun 31 Aralık'tan önce imza atmasını bekliyor.

Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin hangi takım olacağı merak konusu.

Marca'da yer alan habere göre Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun 31 Aralık'tan önce imza atmasını bekliyor.

Cristiano Ronaldo'nun şu anda Dubai'de transfer için beklediğine yer verilen haberde Al Nassr Kulübü'nün ise yıldız futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşmeyi 2023 yılı girmeden imzalamak istediği belirtildi.

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20/12/2022 22:34