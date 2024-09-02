Al Nassr'da ayrılık resmen açıklandı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Alex Telles'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı.

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02/09/2024

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Al Nassr'da ayrılık resmen açıklandı

Brezilyalı sol bek Alex Telles için Al Nassr macerası resmen sona erdi. Suudi Arabistan ekibi, 31 yaşındaki futbolcuyla yolları ayırdı.

AL  NASSR'DAN TELLES'E VEDA

Al Nassr'dan yapılan açıklamada Alex Telles'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi. Brexilyalı futbolcunun Suudi Arabistan ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

AL NASSR KARNESİ

Alex Telles, Al Nassr formasını 38 maçta giydi. Deneyimli sol bek bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.

02/09/2024 16:14
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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