Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı

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16/02/2022

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Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı

İstanbul'da dün akşam saatlerinde trafikte silahlı saldırı yaşandı.

Saldırı Zeytinburnu Cevizlibağ'da meydana geldi. Otomobille ilerleyen Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı ve şoförü Mevlüt Kara, silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda Adem Çakıcı sağ bacağından yaralandı. Olayın ardından Çakıcı'nın kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Adem Çakıcı'nın Aralık 2017'de silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı. 

Kaynak: NTV

16/02/2022 14:20
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TAGS: Alaattin, Adem, Çakıcı, silahlı saldırı
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