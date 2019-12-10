Alabalık Yağı Nedir? Alabalık Yağı Faydaları, Zararları ve Kullanımı

Bu yazımızda sizlere Alabalık yağından bahsedeceğiz. Ama Alabalık yağı ve faydalarına geçmeden, sizlere yağlarla ilgili bazı bilgiler vererek başlayalım.

Bitkisel yağlar sağlık açısından oldukça faydalıdır. Yağlar özelliklerine göre farklı sağlık sorunları için kullanılabilir.

Tıbbi ve aromatik yağlar, sabit ve uçucu yağlar olarak ikiye ayrılırlar. Sabit ve uçucu yağların özelliklerini ve bu yağları kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini bilmemiz gerekmektedir.

Sabit Bitkisel Yağ Nedir?

Genellikle sıkma ya da organik çözücülerle elde edilmektedirler. Meyve veya tohumlarda sıvı ya da katı halde bulunurlar.

Suda çözünmezler. Soğuk presleme ya da sıcak presleme yoluyla üretilirler. Sıcak presleme yönteminde,yağ çıkarılacak bitki parçası önce ısıl işleme tabi tutularak kavrulur, sonra preslenir. Bu yolla bitkiden daha çok yağ elde edilir.

Ancak yağdaki vitamin, mineral ve diğer sağlığa yararlı maddelerin çoğu yok olmaktadır. Soğuk presleme yöntemiyle ise daha yüksek nitelikte ve tedavide kullanılabilen etken maddeleri içeren tıbbi sabit yağ elde edilir.

Uçucu Yağ Nedir?

Genellikle sıvı halde olurlar. Kuvvetli koku ve uçucu madde içerirler. Suda çözünmezler. Su buharı distilasyonu ile elde edilirler. Çiçek, yaprak, meyve kabukları, kısmen de bitki, ağaç kabuğu ve köklerinden elde edilirler.

Kozmetik, gıda, kimya ve ilaç gibi pek çok sanayi dalında kullanılırlar. Koku ve tatların kıymetli ve en vazgeçilmez hammaddeleridir. Uçucu yağlar, açıkta bırakıldığında oda sıcaklığıyla birlikte buharlaşma gösterirler.

Ciltte kolayca emilim sağlayan ve sabit yağlarla birlikte belli oranlarda karıştırılarak haricen kullanılabilirler. Ağız yoluyla mutlaka doktor kontrolünde alınması gereklidir.

Alabalık Yağı

Alabalık tatlı su ve denizlerden yaşayan bir balık türüdür. Alabalık, diğer balıklardan farklı olarak daha çok omega 3 yağına sahiptir.

Alabalık yağı 30 cm’den büyük olan balıklardan elde edilen yağdır. Dâhili olarak kullanıldığı gibi harici olarak ta kullanılabilmektedir.

Alabalık yağı eczanelerden, aktarlardan veya e-ticaret yapan internet sitelerinden temin edilebilir.

Bel ve kas ağrılarına iyi gelebileceği gibi, romatizma sorunu olanlara da destek sağlar.

Kas gevşetici, mafsal ve kireçlenme sorunlarına faydalı yağlar arasındadır.

Alabalık Yağı Faydaları

Balık yenilmesi sağlık açısından oldukça faydalı. Özellikle çocuklarda zeka ve bedensel gelişim açısından balık mutlaka tüketilmeli.

Alabalıktan elde edilen Alabalık yağı özellikle romatizmal ağrılarda oldukça etkili.

Alabalık Yağı Faydaları Nelerdir?

Kas ağrıları, eklem ağrıları, boyun ağrıları, fıtık, kemik ağrılarına iyi gelir

kireçlenmeye karşı etkilidir.

Uyuşmaları ve varis oluşumunu engeller.

Migren ve sinüzit nedeniyle oluşan bağ ağrılarının geçmesini sağlar.

Masaj ile birlikte baş bölgesine uygulanarak ağrının iyileştirilmesini sağlar.

Selülit, kırışıklık egzama, döküntü, kaşıntı gibi deri problemleri tedavi eder.

Aynı zamanda selülit ve kırışıklık gibi yaşlılık belirtisi durumların ortaya çıkmasını engeller.

Bu yağın 10 yaş gençleştirici etkisi bulunmaktadır. Çünkü içerisinde bulunan alabalık kılçığının özü vücudun genç kalmasını sağlamaktadır.

Ayak kokusunu ve ayakta mantar oluşum gibi problemlerin engellenmesini sağlar.

Ayağa masaj yaparak uygulandığında bu tür kötü kokuların ve mantar oluşumunun ortadan kalkmasına yardımcı olur.

4-10 yaş grubu altını ıslatan çocuklar için şifa olmaktadır. Bel yataklarına masaj yapılarak uygulandığında oldukça fayda sağlamaktadır.

Alabalık Yağı Kullanımı

Alabalık yağının kullanım alanları şunlardır. Romatizma ve bel ağrılarına, bel fıtığı, kas ağrılarında kullanılır.

Ayrıca kas gevşetici olarak ve kireçlenmeler, mafsal ağrılarında etkilidir. Cilde masaj yapmak suretiyle kullanılır.

Alabalık Yağı Nasıl Kullanılır?

Hindistan cevizi yağı, kakao yağı, ceviz yağı ile karıştırılarak cilde tatbik edilebilir. Alabalık Yağı içilmez, haricen masaj yapılarak olarak kullanılır.

Alabalık yağı fazla uzun süre kullanılması kemikleri yumuşattığından istenmeyen kemik kırıklarına sebep olabilir.

Alabalık Yağı Zararları

Alabalık yağı faydaları olduğu kadar zararları da olabilen bir yağdır. Aşırı tüketimi cilt sorunlarına neden olabilmektedir. Hassas ve alerjik ciltlerde tahriş, yanma ve döküntü ortaya çıkabilir.

Alabalık Yağını Harici Olarak Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Uçucu yağlar masaj yapılırken mutlaka seyreltilerek kullanılmalıdır.

Uçucu yağlar göz ile temas ettirilmemelidir.

Hepatit, epilepsi, kanser, Parkinson ve alerji gibi rahatsızlıkları olanlar doktoruna danışarak kullanmalıdır.

Hamilelik süresinde doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.

Herhangi bir ilaç kullanım süresinde alabalık yağı aroma yağı olarak kullanılmamalıdır.

Aromaterapi yağları kullanılan ilacın etkilerini yok edici ya da arttırıcı özelliğe sahip olabilir.

Astım ve benzeri rahatsızlıkları olanlar solunum yolu ile yağı kullanmamalıdır.

Migren atakları sırasında kullanılmamalıdır.

Migren atakları sırasında kullanıldığında atakları arttırma riski bulunmaktadır.

Kaynak:Alabalık Yağı Nedir? Alabalık Yağı Faydaları, Zararları ve Kullanımı

10/12/2019 09:50