Alacak Verecek Kavgası: Silah Gösterip Tehdit Etti

Çatalköy’de 26 Aralık 2024 tarihinde saat 17:30 sıralarında, yaşanan bir olayda, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı tehdide dönüştü.

Olay, E-66’ya ait bir işyerinde meydana geldi. Tartışma sırasında, şüpheli şahıs, adına kayıtlı bir tabancayı kutu içerisinde masa üzerine koyarak, kendisini vurabileceği yönünde İ.A.’ya şiddet tehdidinde bulundu. Bu eylemin korkutma amacı taşıdığı belirtilirken, şüphelinin bu sırada ruhsatlı silah taşıdığı ifade edildi.

Polis ekipleri, olayın bilgilerine ulaşmasının ardından derhal harekete geçti. Yürütülen ileri soruşturma neticesinde, şüpheli şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın halen devam ettiği bildirildi.