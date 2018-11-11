Alacak verecek meselesi karakolda bitti…

Gamze PİR BAYKUR

Tatlısu’da aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden Mustafa Şakir ile tartışan Mehmet Bulut, müşteki Şakir’e hem bıçak çekti hem de boğazını sıkarak ciddi şekilde darp etti. Müşteki Şakir’in şikayeti üzerine başlatılan tahkikat sonucunda dün Mağusa’da tespit edilen zanlı Bulut tutuklandı. “Korkutmak maksadıyla bıçak taşıma”, “Tecavüzkar alet taşıma”, “Kasti hasar” ve “Ciddi darp” suçlarıyla ilgili olarak bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Bulut aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.