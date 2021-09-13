Alaçatı’da Kıbrıslı balıkçılar şampiyon oldu

‘Tuna Masters Alaçatı’ sportif balık avı turnuvasına Kıbrıs’tan katılan FriendShip teknesi ekibi yakaladıkları 179 cm boyunda 63 kilo 400 gram gelen kılıçbalığı ile “En Fazla Balık” kategorisinde şampiyon oldu. Stafu ekibi de yakaladıkları 64.6 kiloluk bluefin ile ‘En Büyük Balık’ kategorisinde şampiyon oldu. “Altın Kemer”in yeni sahibi ise Veloce ekibi oldu.

İLK GÜNÜN BİRİNCİSİ TURNUVA SONUNDA ŞAMPİYON OLDU

Kıbrıs’tan 700 mil yol kat ederek Alaçatı’ya giden Bekir Kasapoğlu’nun kaptanlığını yaptığı Friendship teknesi ekibi yarışların ilk günü 179 cm boyunda 63 kilo 400 gram gelen kılıçbalığı ile ilk günü lider tamamlamıştı. Bu liderlik ekibi turnuva sonunda şampiyon yaptı. ‘En Fazla Balık’ kategorisi birincisi olan ekip, 15 bin bitcicoin ve çeşitli sponsor ödülleri ile ödüllendirilirken, ödüllerini Marina Müdürü Deniz Şahin takdim etti.

BALIĞI TEKNEYE 22 DAKİKADA ÇEKTİK

Friendship ekibi yaptığı açıklamada; “ KKTC milli takımı olarak yarıştık. Balığı tekneye 22 dakikada çektik, bizi oldukça zorladı. Denizde tekne arızamız oldu. Tüm ekipler yardım etti. Kendilerine çok teşekkür ederiz” dedi.

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13/09/2021 11:40