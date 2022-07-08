Alaçatı’da rüya gibi bir düğün

Makedonya’da geçen hafta nikâh defterine imza atan oyuncu Ebru Şahin ile NBA yıldızı Cedi Osman, dün Çeşme-Alaçatı’da düğün yaptı.

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08/07/2022

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Alaçatı’da rüya gibi bir düğün

Alaçatı Fly-Inn Beach’te gerçekleşen görkemli törene çok sayıda ünlü isim katıldı.

Düğündeki temsili nikâhı Acun Ilıcalı kıyarken, Ebru Şahin’in şahitliğini menajeri Abdullah Bulut, Cedi Osman’ın şahitliğini de Okan Can Yantır yaptı.Makedonya’da geçen hafta nikâh yapan çiftin düğününde, Acun Ilıcalı temsili olarak nikah memuru oldu.

Ebru Şahin’in Danielle Frankel imzalı üç farklı gelinlik giydiği düğünde Cedi Osman’ın damatlık tercihi Ralph Lauren’di.

Geç saatlere kadar süren düğün eğlencesine katılan konuklar arasında İsmail Hacıoğlu, Aslıhan Gürbüz, Aslıhan Güner, Mert Kılıç, Barış Falay, Emre Altuğ, Selim Bayraktar, Gülçin Santırcıoğlu, Burak Tozkoparan, Bertan Asllani ve Hazal Şenel de vardı. (Hürriyet)

 

08/07/2022 10:16
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TAGS: Ebru Şahin, NBA, Cedi Osman, evlilik, ılıcalı,
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