Alagadi’de ilk aquatlon yarışı yapıldı

Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu yaz aylarının eğlenceli organizasyonlarından olan aquatlon yarışını Alagadi Plajı’nda gerçekleştirdi.

Çatalköy Esentepe Belediyesi işbirliğinde yapılan ilk aquatlon yarışında sporcular 5 kilometre koştu, 1 kilometre yüzdü ve tekrardan 2.5 kilometre koşarak finişe ulaşma mücadelesi verdi.

Alagadi Aquatlonu’nun en hızlısı erkeklerde Ares triatleti Enis Alçıcı oldu. Kadınlarda ise birinciliği ferdi olarak yarışa katılan Sıla Özgürgün Çankaya elde etti.

Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un start verdiği yarışta, dereceye girenlere ödülleri yarış sonrası takdim edildi.

ALAGADİ AQUATLONU SONUÇLARI ŞÖYLE:



