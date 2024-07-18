Alaminyo şehitleri pazar günü anılacak

Alaminyo Şehitleri 21 Temmuz Pazar günü, Değirmenlik’te yer alan Alaminyo Şehitler Anıtı önünde anılacak.

Lefkoşa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, anma töreni saat 19.30’da Şehitler Anıtı’na çelenklerin konulması ile başlayacak.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından törende, Değirmenlik Lisesi öğrencisi Yezda Kaçar ‘Şehitler’ adlı şiiri okuyacak.

Tören, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in konuşması ile tamamlanacak.