Alan Wake 2 yapımda FBC ajanı tanıtıldı

Alan Wake 2 sadece serinin hikayesini ileriye taşımakla kalmayacak. Hem Control hem de Alan Wake’i içeren ortak evrenin bir sonraki bölümü olacak. Remedy’nin yarattığı evreni daha da genişletip, Control 2 için zemin hazırlayacak. Bu durum Alan Wake 2’de Control’le olan bazı bağlantıların görülmesi anlamına geliyor. Bunlardan biri de ortaya çıktı.

Remedy oyunda Kiran Estevez isimli FBC ajanı olacağını açıkladı. Bu karakteri Star Wars Battlefront 2, Forspoken’dan tanıdığımız Janina Gavankar canlandırıyor. Geliştiricilere göre Alan Wake 2’de yaşanan olaylar sırasında FBC’nin merkezi ‘dahili acil durum nedeniyle’ kapatılmış durumda. Büyük olasılıkla bu kapatılma nedeni Control’deki olaylara ve sonuçlarına bir gönderme içeriyor.

Oyun PS5 ve Xbox Series X’te performans moduna sahip olacak. Böylece 60 FPS’de oynanabilecek. Fakat Xbox Series S’te ise 30 FPS olacak. Remedy daha önce de Series S’le ilgili problem yaşamıştı. Stüdyo, 2021’de Control’ün PS5 ve Xbox Series X/S portunu piyasaya sürdüğünde Series S’in optimizasyon zorluklarından bahsetmişti.

Yeni oyunun konusuna gelecek olursak, kitapları çok satan korku yazarı Alan Wake’in gizemli şekilde kaybolmasının üstünden 13 yıl geçmiştir. Washington’daki Bright Falls kasabasında cinayetler işlenmeye başlar. FBI ajanı Saga Anderson cinayetleri araştırmak üzere kasabaya gönderilir. Fakat Anderson kendisini Wake’in yazdığı doğaüstü korku hikayesinin içinde bulur. Yeni oyunda başkarakter Saga Anderson olacak.