Alaniçi Festivalinde Hasat Kralı ve Kraliçesi Belli Oldu

Alaniçi 8. Hasat Festivali 2019 etkinlikleri birbirinden ses getiren geceler sonunda finalde Geleneksel Hasat Kral ve Hasat Kraliçesi Yarışması ile 6. kez taçlandı..Festivalin Kapanış Gala Gecesi olarak yaşanan akşamda bu yıl 30 aday kıyasıya bir yarış ile Hasat Kral ve Kraliçesi olmak üzere podyuma çıktı..

2014 yılı ile Bülent Günkut Organizasyonunda yaşatılmaya başlanan Hasat Güzellik Yarışması, Alaniçi Türk Kadınlar Birliği ve Alaniçi Festival Komiteleri tarafından , Muhtarlık işbirliği ile 6 yıldır muhteşem gösterilerle yaşanmakta.

Finalin adı HASAT KRALİÇESİ CANSEV YILDIRIM ve HASAT KRALI OGÜN KÖKSAL

Hasat temalı sahnede önce spor, ardından abiye-takım kıyafetleri ile yer alan 30 yarışmacı genç 16- 23 yaşlarının heyecanı içinde unutulmaz anılar adına podyumda idi...Modern Dans gösterisi ile Sergen Özbay ve şarkıları ile Öztürk Öz gecenin ışıltıları idiler

Seçici Kurul Üyeleri: Mustafa Zurnacılar,Hüseyin Çavuş,Zehra Günkut,Ayhan Gazioğlu,Mehmet Tel,Kadir Akar,Ahmet Özyaşar,Ceyda Tatlı,Gülsena Güler,Hüseyin Soybir,Fatma Mullacuma Yıldız'dan oluştu.

Bülent Günkut'un Koreografi ve Sunumunda 6. kez yaşatılan Hasat Güzellik Yarışmasında yapılan değerlendirme sonunda 2019 dereceleri aynen şöyle oluştu....

HASAT KRALİÇESİ 2019

CANSEV YILDIRIM (18 Yaş)

2. Kraliçe

BETÜL KANLI (17 Yaş)

3. Kraliçe

ZEHRA GÜÇLÜGENÇ ( 18 Yaş)



HASAT KRALI 2019

OGÜN KÖKSAL ( 16 Yaş)

2. Kral

TANSEL KINCAK

(19 Yaş)

3. Kral

COŞKUN KIRALOĞLU

( 18 Yaş )

2019 Hasat Yarışması gençlerinin DOSTLUK KRAL ve KRALİÇESİ olarak ;

HASAT DOSTLUK GÜZELİ TUĞÇE BOLATTAN ( 19 Yaş)

HASAT DOSTLUK KRAL İBRAHİM TÜMAY ( 17 Yaş) oldular...

Hasat Yarışmasında İlk 3 dereceye girenlere 2000 - 1000 - 500 Tl. nakit ödüller,plaketler takdim edildi