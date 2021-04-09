Alaniçi’nde 1 pozitif vaka!

Yeniboğaziçi Belediyesi’ne bağlı Alaniçi köyünde bir kişinin Covid-19 testi pozitif sonuçlandı. Yeniboğaziçi Belediyesi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada en kısa süre içerisinde tüm bölgede PCR testi yapılması için çalışmalar başlatıldığını duyurdu.

Belediyenin yaptığı açıklamada Covid-19 testi pozitif çıkan kişinin ve temaslılarının yetkililer tarafından gerekli önlemlerin alınarak karantinaya alındığı belirtilerek, “Sağlık Bakanlığı, Belediyemiz ve Alaniçi Muhtarlığı konuyla ilgili gerekli tedbirleri almıştır. Bununla birlikte en kısa süre içerisinde tüm beldemizde PCR testi yapılması için çalışmalar başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan yapılan açıklamada ‘maske, mesafe hijyen’ kurallarına uyulması için, belediye bölge halkına çağrıda bulundu.

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09/04/2021 19:23