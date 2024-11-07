Alanyaspor Fatih Tekke'nin ayrılığını duyurdu

Alanyaspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını duyurdu.

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07/11/2024

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Alanyaspor Fatih Tekke'nin ayrılığını duyurdu

Süper Lig takımı Alanyaspor'da, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığı açıklandı

Akdeniz takımının sosyal medya hesabından yapılan duyuru şöyle:

"Kulübümüzü yaklaşık bir yıldır başarıyla temsil eden Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ve ekibine, bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

07/11/2024 10:45
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TAGS: Alanyaspor, Fatih Tekke
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