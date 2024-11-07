Alanyaspor Fatih Tekke'nin ayrılığını duyurdu
Alanyaspor, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığını duyurdu.
07/11/2024
Süper Lig takımı Alanyaspor'da, teknik direktör Fatih Tekke ile yolların ayrıldığı açıklandı
Akdeniz takımının sosyal medya hesabından yapılan duyuru şöyle:
"Kulübümüzü yaklaşık bir yıldır başarıyla temsil eden Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ve ekibine, bugüne kadar verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."07/11/2024 10:45