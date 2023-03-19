Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kırmızı kart ve ofsayt tartışması!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta kırmızı kart ve ofsayt tartışmaları yaşandı.

Osayi Samuel, Yusuf Özdemir'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü. Alanyasporlu futbolcular, hakem Mete Kalkavan'a VAR'dan izlemesi için itiraz etse de karar değişmedi.

Öte yandan Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Fenerbahçeli taraftarlar, beIN Sports'tan alınan ekran görüntüsüyle ofsayt çizgisinin doğru olmadığı yönünde paylaşım yaptı.

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19/03/2023 20:19