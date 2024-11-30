Alanyaspor geriden geldiği maçta Trabzonspor'u 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.

8. dakikada Trabzonspor öne geçti. Cham orta sahada baskıyla kazandığı topu, sol kanattaki Draguş ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

31. dakikada Janvier'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında topa iyi yükselen Cordova'nın kafa vuruşunda top direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.

44. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Cihan Çanak'ın Makouta'yı düşürmesi sonucu Alanyaspor penaltı kazandı. Hadergjonaj, kullandığı penaltı atışını gole çevirerek skora eşitliği getirdi: 1-1

50. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'un pasıyla savunma arkasına sarkan Augusto'nun ceza sahasına girip çaprazdan vurduğu şutta top filelerle buluştu. 2-1.

52. dakikada merkezden gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içinde Banza'nın kafayla indirdiği pasta topla buluşan Draguş'un vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.

55. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Janvier'in pasıyla topla buluşan Hadergjonaj'ın sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere gönderdi.

83. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Lundstram'ın pasında topla buluşan Mendy'nin şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

Müsabakayı Alanyaspor 2-1 kazandı.