Alanyaspor'a yeni sponsor

Mövenpick Hotel Asia Airport'ta gerçekleştirilen imza töreninde Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün açıklamalarda bulundu.

Sponsorluk desteği dolayısıyla Eminevim'e teşekkür eden Çavuşoğlu, "Bizim için gerçekten çok önemli bir anlaşma. İnşallah bundan sonraki süreçte bu projeleri geliştireceğiz ve gençlere yönelik birtakım çalışmalar yapacağız. Alanyaspor, Türkiye'nin güzide kulüplerinden biri. Futbolcu üreten ve teknik direktör yetiştiren, herkesin sevdiği bir spor kulübü. Ne mutlu bize. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor'a sponsor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Süheyla Üstün ise "Her iki tarafın için de hayırlı ve uğurlu olsun. Spor camiasının arkasında olmak bizlere övünç veriyor. Sağlam kafa, sağlam vücutla meydana gelir. Her zaman gençlerimizin arkasındayız. Daha önce Boluspor'a ve Erzurumspor'a sponsor olmuştuk. Devam edeceğiz." diye konuştu.

İmza töreni, forma takdimi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.

İmzalanan anlaşmaya göre Eminevim, Corendon Alanyaspor'un forma sırt sponsoru olacak.