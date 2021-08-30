Alanyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi

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30/08/2021

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Alanyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi

Süper Lig'de bir teknik adam ayrılığı daha yaşandı. Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan sözlşemesi karşılıklı anlaşarak feshetti.

Süper Lig'in ilk 3. haftasında 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 3 puanda kalan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan'ın görevine son verildi.

Bir önceki sezon başında Aytemiz Alanyaspor'un başına geçen 41 yaşındaki teknik adam, 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Akdeniz ekibi, son maçında Atakaş Hatayspor'a 5-0 mağlup oldu.

Çağdaş Atan, Süper Lig'de bu sezon görevinden ayrılan 5. teknik adam oldu.

 

30/08/2021 18:49
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TAGS: Alanyaspor’da Çağdaş Atan dönemi sona erdi
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