Alanyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi
30/08/2021
Süper Lig'de bir teknik adam ayrılığı daha yaşandı. Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan sözlşemesi karşılıklı anlaşarak feshetti.
Süper Lig'in ilk 3. haftasında 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 3 puanda kalan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan'ın görevine son verildi.
Bir önceki sezon başında Aytemiz Alanyaspor'un başına geçen 41 yaşındaki teknik adam, 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Akdeniz ekibi, son maçında Atakaş Hatayspor'a 5-0 mağlup oldu.
Çağdaş Atan, Süper Lig'de bu sezon görevinden ayrılan 5. teknik adam oldu.