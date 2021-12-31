Alanyaspor'da Farioli dönemi

Aytemiz Alanyaspor'da Francesco Farioli dönemi başlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Akdeniz ekibi, 2020-2021 sezonunda kulüp bünyesinde yardımcı antrenörlük yapan Farioli'nin teknik direktörlüğe getirildiğini açıkladı.

İtalyan çalıştırıcı, 22 Mart'ta başına geçtiği VavaCars Fatih Karagümrük ile 27 resmi maça çıkmış, bu mücadelelerde 1,52 puan ortalaması yakalamıştı.

İmza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, "Sezon başından bu yana birlikte çalıştığımız Bülent Korkmaz hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bülent hocamıza ve ekibine, Aytemiz Alanyaspor'umuza vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni hocamız Francesco Farioli bildiğiniz gibi geçen sezon ekibimizde yer almaktaydı. Daha sonra Fatih Karagümrük'e teknik direktör olarak gitmişti. Oradan da geçtiğimiz zamanlarda ayrılmıştı. Biz de Francesco hocamızla yolumuza devam etme kararı aldık. Kendisi bildiğimiz ve inandığımız bir hocamız. Kulübümüze faydalı olacağına da inanıyoruz. Aytemiz Alanyaspor'umuzun daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalar yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Francesco Farioli ise, "Eve döndüğümden dolayı çok mutluyum. Burada olmak benim için büyük bir şeref. Başkanımızla çok iyi bir diyalogumuz var. Beni her zaman destekledi. Bir gün tekrar buluşacağımızı ben giderken de konuşmuştuk. Beni tekrar buraya getirdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Aytemiz Alanyaspor'u hak ettiği yerlere taşımayı hedefliyoruz. Bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Farioli’nin ekibi şöyle:

Daniele Cavalletto ve Felipe Sanchez Mateos (Yardımcı Antrenör)

Jarkko Antero Tuomisto (Kaleci Antrenörü)

Francisco Nogales (Bireysel Performans Antrenörü)

Osman Nuri Kul (Analiz)

Giovanni Melchiorre ve Ali Can Sümbül (Kondisyoner)

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31/12/2021 12:42