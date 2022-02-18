Alara Avrupa Şampiyonasına kaynak sıkıntısından katılamıyor

Alara Ghaffari 17 yaşında başarılı bilardo sporcularımızdan bir gencimiz. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi ve 2015 senesinden itibaren bilardo oynuyor.

2016 senesinde ilk kez Milli Takım adına Arnavutluk’ta gerçekleşen Avrupa Gençler Şampiyonası’na katılan ve 2017 yılında Hollanda’da gerçekleşen Avrupa Gençler Şampiyonası’nda, Avrupa Üçüncülüğü’nü elde ederek ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden Alara, 2021 tarihine kadar KKTC Bayrağı ile Avrupa Şampiyonaları’nda dereceler aldı. Ancak önümüzdeki ay Slovenya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonasına kaynak sıkıntısı nedeniyle katılamıyor. Bu üzüntü verici gelişmelerle ilgili milli sporcu şunları söyledi, “Milli takım olarak katıldığımız turnuvalar bilardo federasyonumuzun devletten aldığı katkılar sayesinde karşılanıyordu. 2021 yılında federasyonumuza yeterince katkı sağlanamadığından, Federasyonumuz borçlanarak bizleri Avrupa şampiyonasına ülkemizi temsil etmek hedefiyle gönderdi. Maalesef sene sonunda seçim yasaklarının başlamasından kaynaklanan ve halen daha kurulamayan hükümetten dolayı federasyonumuz önceden talep etmesine rağmen maddi destek sağlanamadı. 2-12 Mart tarihlerinde Slovenya’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Büyükler Şampiyonası’na Milli Takımda oynamaya hak kazanmama rağmen federasyonumuzun maddi kaynak yetersizliğinden tek kız oyuncu olarak katılmam karşılanamıyor ve sadece ilk 4’e giren erkek sporcular şampiyonaya katılıyor.

Bu turnuvaya katılmam benim için çok büyük bir fırsattı. 27 Temmuz -2 Ağustos 2022 tarihlerinde Bulgaristan’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Gençler Şampiyonası öncesi bana büyük katkılar sağlayacaktı. Ayrıca 2022 senesi boyunca yine Avrupa’da gerçekleşecek olan Eurotourlara katılabilmem benim için çok önemlidir. Başarılarımın daha da yükselmesine sebep olacaktır.

Sponsor desteği bekleniyor

Bilardoda Eurotourlara katılım bireysel olarak karşılanılıyor ve KKTC bayrağı altında oynanarak ülkemiz temsil ediliyor. Alara Ghaffari son gelişmeleri şöyle değerlendirdi,”Mart ayı başında gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonasına katılabilmem için 2000 Euroya ve diğer her Eurotoura katılım yaklaşık olarak 1000 Euro tutarındadır. Bilardo oyunumun daha iyi olabilmesi için Bilardo stakamın bir parçasını değiştirmek istedim ve 800 Euro olduğunu öğrenince maalesef değiştiremedim. Devletimizin bu noktada bizlere sahip çıkmasını beklerdik ancak olmadı. Bana sponsor olacak veya maddi destek verecek kişi, kurum, kuruluş veya şirketlere ihtiyacım vardır. Gelinen aşamada tek çıkış yolunun bu olduğunu görebiliyorum. Her şeye rağmen azimle çalışmaya devam edeceğim”.

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18/02/2022 15:11