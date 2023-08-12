Alara Ghaffari, Dünya Şampiyonasında Avrupa’yı Temsil Edecek

Bireysel spor branşlarıyla ülkemizi gururlandırmaya devam eden gençlerimiz Evkaf tarafından Genç Destek hediye çekleriyle ödüllendirilmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Şampiyonasında mücadele göstererek müthiş bir başarı öyküsüne imza atan Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Milli sporcusu Alara Ghaffari, Evkaf Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’in misafiri oldu.

9 yaşındayken bilardo sporuyla tanışan genç sporcu Alara Ghaffari, henüz 18 yaşında olmasına rağmen Avrupa’da büyük başarılara imza atarak ülkemizi gururlandırdı.

İlk kez 2016 yılında Avrupa Milli Takımına seçilen genç sporcu, 2017 ve 2022 yıllarında Avrupa Şampiyonluklarında önemli başarılara imza atarken geçtiğimiz günlerde de Slovenya’da gerçekleştirilen 2023 Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonasında da başarısını devam ettirdi.

10 topta 3. 9 topta 2. ve 8 topta 1.liği hak ederek kazanan Ghaffari, sergilediği performans nedeniyle Dünya Şampiyonasında Avrupa’yı temsil ederek katılacak.

Her çıktığı maçta önemli bir sonuç elde eden genç sporcumuzu gönülden tebrik eden Benter, Avrupa’da yer almanın bile büyük bir başarı olduğunu ifade ederken Evkaf olarak çocuklarımızı Genç Destek Ödülleriyle her zaman onurlandırmaya devam edeceklerini de belirtti.