Alarko, Çerkez Group güvencesiyle şimdi KKTC’de

İklimlendirme sistemleri sektöründeki 70 yıllık tecrübesi ile inovasyon ve sürdürülebilirlik odağında gerçekleştirdikleri çalışmalarla, sektöre liderlik eden Alarko İklimlendirme Sistemleri, Triomech Engineering Ltd. farkıyla KKTC’de hizmet vermeye başlıyor.



Teknolojik gelişmeleri takip ederek ve müşteri beklentilerini dikkate alarak geliştirdiği yeni nesil ürünler ile sektöre yön vererek liderlik eden Alarko, Türkiye’nin en değerli şirketleri arasında bulunuyor.



Hüseyin Savaş: “İklimlendirme sektörüne yön verip, liderliğini de üstlenen böylesine büyük bir markayı halkımızla buluşturduğumuz için gururluyuz.”



Triomech Engineering Ltd. ortaklarından Hüseyin Savaş yapmış olduğu açıklamada:



“2024 yılında alanında uzman mühendislerin ortaklığıyla, Çerkez Group şemsiyesi altında kurulan Triomech Engineering Ltd. iklimlendirme, havalandırma, yangın ve sıhhi tesisat hizmetlerinde en iyi çözümü; inovatif, çevreye duyarlı ve bütçe dostu olarak sunabilme hedefi ile kuruldu.



Geniş hizmet yelpazemizin en önemli parçası olan İklimlendirme hizmetlerimizde, 70 yıllık tecrübesi ile sektöre yön vererek liderliğini sürdüren Alarko İklimlendirme Hizmetleri’nin KKTC Tek Yetkili bayisi olmanın gururunu yaşıyoruz.



İklimlendirme teknolojilerini tüketici beklentilerine uygun bir şekilde kendi bünyesinde, çağımıza uygun, çevre ve bütçe dostu ürünler geliştiren Alarko ile çıktığımız bu yolda, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi halkımızla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz.



Hizmetlerimiz ve cihazlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen herkesi Küçük Kaymaklı Türk Hava Yolları yanında bulunan merkez ofisimize bekleriz” dedi.

07/09/2024 10:00