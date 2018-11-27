Alarmı kapattıktan sonra uyuyanlara kötü haber!

Uzun zamandır uyku alışkanlıkları üzerine araştırmalar yapan Ariely, sabahları saati kurup uyandıktan sonra tekrar yatmanın vücuda hiçbir katkısının olmadığının altını çizerek, “Fazladan 5,10 ya da 20 dakika uyumanın bizi gün içerisinde daha dinç tutacağını sanıyoruz.

Ama durum böyle değil. Aksine uyku bölünüyor, bu da bizi gün içerisinde daha yorgun ve uykulu yapıyor” ifadelerini kullandı.

Alarmın çaldığı anda uyanmanın uyku alışkanlığı açısından en doğru yöntem olduğunu vurgulayan Profesör Ariely, “Biraz daha fazla uyuyayim diye kendimizi yorgun yapıyoruz.

Saatin çaldığı anda uyanmak ve bunu alışkanlık haline getirmek bizi daha dinç tutar” dedi.