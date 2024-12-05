Alas: “Gıda kriziyle karşı karşıyayız”

Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas, KKTC’nin “gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu, kalıcı çözümler üretilmediği takdirde gıda kıtlığı yaşanacağını” savundu.

Yazılı açıklama yapan Alas, üretim maliyetlerini artıran birçok faktörün, yerel tarımı “durma noktasına getirdiğini”, hammadde, gübre, tohum, su, enerji ve işçilik gibi girdilere ulaşmanın zorlaştığını belirtti.

Girdilerdeki maliyet artışının verimi ve kaliteyi etkilediğini söyleyen Alas, pandeminin başından bu yana bu riskleri dile getirdiklerini fakat yöneticilerin bu uyarıları dikkate almadığını savundu.

Alas, “Gıda arzını korumak için hiçbir stratejik plan yapılmadı. Bugün herhangi bir yetkilinin, tarımda gidilecek yol hakkında bir açıklama yaptığını göremezsiniz. Ortaya koydukları tek çözüm ithalat! Ancak yerel üretim tamamen durursa ithalat da sürdürülebilir olmayacak.” ifadelerini kullandı.

KKTC’de tarımsal üretimdeki sorunların en somut örneklerinden birinin, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) önünde oluşan patates kuyrukları olduğunu kaydeden Alas, patates ithal eden bir ülke haline gelinmesinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

Alas, “Bir zamanlar patates ihraç eden bir ülkeydik. Bugün TÜK önünde oluşan kuyruklar trajik bir durumun habercisi. Bu manzarayı bir başarıymış gibi göstermek, gerçekleri göz ardı etmektir. Eğer üretim planlaması yapılmaz ve gerekli önlemler alınmazsa, çok yakında marketlerde ve manavlarda da benzer kuyruklarla karşılaşacağız.” dedi.

Turgut Alas, yerel üretimin durması halinde gıda fiyatlarının artışından şikayet edilemeyeceğini, çünkü arzın “yetersiz kalacağını” belirtti.

Nüfus verilerinin eksikliği ve plansızlık nedeniyle gelecekteki talebin karşılanmasının mümkün olmadığını söyleyen Alas, “Bu zihniyetle yönetilmeye devam edersek, geçmişte benzin istasyonlarında, bugün TÜK önünde gördüğümüz kuyrukları, yarın marketlerde göreceğiz” diye konuştu.

Kalıcı çözümler üretilmesi için yetkililere çağrıda bulunan Alas, günübirlik çözümler yerine tarımda uzun vadeli planlamaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Alas, “Gıda krizine karşı sürdürülebilir politikalar üretilmezse, KKTC halkı çok daha zor günlerle karşı karşıya kalacaktır. Tarım sektörü stratejik bir öncelik olarak ele alınmalı ve üreticinin desteklenmesi için somut adımlar atılmalıdır.” ifadelerini kullandı.