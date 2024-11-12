Alas: Meclis Başkanı seçildiğinde her şey düzelecekmiş gibi davranma bugünleri aratacak

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, Meclis Başkanı "seçildiğinde" her şey düzelecekmiş gibi davranmanın bugünleri aratacağını, toplumun beklentilerini karşılamak yerine sorun yaratmaya devam edenlerin istifa etmesi gerektiğini savundu.

Alas, yazılı açıklamasında Meclis’te yaşanan sorunların temel sebebinin hükümet olduğunu savunarak hükümeti ve Başbakanı eleştirdi.

Meclis Başkanlığı seçimini “geçici çözüm” diye niteleyen ve bunun kaosu daha da büyüteceğini söyleyen Turgut Alas, hükümetin iki buçuk yılda ülkede kaos yarattığın, bunun sonucunun Meclis’te görüldüğünü ileri sürdü.

Alas, “Mış gibi ülke yönetilemeyeceği gibi mış gibi meclis de yönetilemez. Bunu yapmaya çalışmak Meclis’i de toplumu da germeye ve ülkeyi kaosa sürüklemeye sebep olacak” ifadelerini kullandı.