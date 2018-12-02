Alaska 7 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarıyor

ABD'nin Alaska eyaleti geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için çalışıyor.

7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Alaska eyaletinde cuma gününden bu yana 230 artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem özellikle Anchorage kentinin ulaşım altyapısında ciddi hasara yol açtı.

Anchorage Belediye Başkanı Bill Falsey, Glenn Otoyolu'nda meydana gelen hasar için kendilerini büyük bir sınavın beklediğini söyledi.

Falsey, depremin ardından 4 ve 5 büyüklüğünde artçı sarsıntıların da yaşandığını belirtti.

320 km uzunluğundaki kara yolunun Alaska eyaletindeki en büyük otoyol olduğu biliniyor. Depremin meydana geldiği cuma günü ulaşıma kapatılan otoyol, cumartesi günü yapılan çalışmaların ardından tekrar hizmete açıldı.

Deprem sebebiyle yaşanan enerji, su ve iletişim kesintileri büyük ölçüde onarıldı. Deprem sebebiyle 600'den fazla gaz sızıntısı rapor edildi. Bölgede gaz hizmeti veren ENSTAR, gaz sızıntısı ihbarları için çalışma düzenlediklerini duyurdu.

Geçtiğimiz cuma günü meydana gelen ve merkez üssü Anchorage kentinin 12 km uzağında bulunan 7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede tsunami uyarısı yapılmış fakat uyarı bir süre sonra kaldırılmıştı.

Bölge tarihinde bugüne kadar yaşanan en şiddetli sarsıntı, 1964 yılında meydana gelen ve Büyük Alaska Depremi adı verilen 9.2 büyüklüğündeki depremdi.