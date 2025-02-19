Alaska'daki volkanik depremler, patlamanın yaklaştığını gösteriyor

Mount Spurr, deniz seviyesinden 3 bin 370 metre yükseklikte yer alıyor ve son 10 ayda artan volkanik faaliyet nedeniyle uzmanlar patlama ihtimalinin yüzde 50 civarında olduğunu belirtiyor.

Alaska Volkan Gözlemevi'nden volkanolog Matthew Haney, ABC News’e yaptığı açıklamada, bölgedeki deprem sayısının ciddi şekilde arttığını ve patlama olasılığının her geçen gün daha gerçekçi hale geldiğini söyledi.

Anchorage için tehlike arz edebilir

Volkan, Anchorage kentinin sadece 130 kilometre batısında bulunuyor ve bu da şehri büyük bir tehlike altına sokuyor. Eğer patlama gerçekleşirse, şehir, 1953 yılında yaşanan patlamada olduğu gibi, bir kül bulutuyla kaplanabilir. Bu olayda, kül bulutunun deniz seviyesinden 10 bin metreye kadar yükseldiği ve şehirdeki araçlardan kül temizlenmeye çalışıldığı görüntüler, tarihe geçmişti. Neyse ki, patlamada ölümler yaşanmamıştı.

Depremler artmaya devam ediyor

Son günlerde yapılan gözlemler, volkanın kuzey tarafında, zirveye yakın bölgede birçok küçük ve sığ depremin meydana geldiğini ortaya koyuyor.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, "Mount Spurr’deki huzursuzluk devam ediyor. Son 24 saat içinde zirve bacası altında birçok küçük sığ volkanik deprem tespit edildi," ifadeleri yer aldı.

Mount Spurr’un son patlaması 1992 yılında üç ayrı patlama şeklinde gerçekleşmişti. Anchorage havaalanı, kül ve toprak bulutları nedeniyle 20 saat boyunca kapanmak zorunda kalmıştı. O dönemde, sadece bir ölüm (kül temizlerken kalp krizi geçiren bir kişi) meydana gelmişti. Şehirde milyonlarca dolarlık hasar oluşmuştu. Bugün de, benzer bir aktivite artışı yaşanıyor, fakat şu ana kadar bir patlama yaşanmadı.

Volkanın şişmesi, tehlikenin başka bir işareti

Haney’e göre, bu küçük depremlerin yanı sıra volkanın yüzeyi yaklaşık 6.4 cm kadar şişmiş. Bu da altında bir şeylerin birikmeye devam ettiğinin başka bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Henüz acil önlemler alınması gerekmiyor

Ancak uzmanlar, bu belirtilerin daha önceki yıllarda da görülüp patlama yaşanmadan sonlanmış olması nedeniyle, şu anda acil önlemler alınması gerekmediğini belirtiyor.

2004 ve 2012 yıllarında Mount Spurr’da benzer titreşimler kaydedilmişti, ancak bu olaylar patlamayla sonuçlanmamıştı. USGS uzmanları, patlama olursa daha fazla sismik aktivite olacağını, bu da önceden uyarı yapılmasına olanak tanıyacağını söylüyor.

Şu anda, volkan uzmanları, volkanın derinliklerinde olup biteni daha iyi anlamak amacıyla Mount Spurr’ı dikkatle izliyor. Geçmişte yaşanan büyük patlamalar, volkanın büyük bir tehdit oluşturabileceğini gösteriyor, bu yüzden uzmanlar gelişmeleri yakından takip ediyor.