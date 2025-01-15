Alaslan Ailesi: ''Rum Polisi Bizi Hedef Gösteriyor''

Potami’de polis kurşunu ile öldürülen Pakistanlı genç olayıyla ilgili adlarının geçtiği iddialar üzerine Kıbrıslı Türk Coşkun Alaslan ve Halil Alaslan, Gıynık Gazetesi’nden Devrim Demir’e açıklamalarda bulundu. Alaslan ailesi, Rum polisi ile geçmişte yaşanan husumet nedeniyle bu suçlamaların kendilerine yöneltildiğini belirterek mağdur olduklarını ifade etti.

"Bizi Hedef Gösteriyorlar"

Alaslan ailesi, yaşadıkları durumu şu sözlerle aktardı:

Halil Alaslan: "62 yaşındayım, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Köyümüz sınır bir köy olduğu için bu tür olaylar hakkında gerek basından gerekse gelenlerden bilgi alırız. Ancak bu olayla hiçbir ilgimiz yok. Sabah ilaçlama yapıyordum, oğlum haber verdi ve hemen Demirhan Polis Karakolu’na geldik. Biz polisimizi aradık, eğer bir suçumuz olsaydı zaten bizi bulurlardı. Rum polisi bu iftirayı bize attığı için üzgünüz."

Coşkun Alaslan ise suçlamaların geçmişte yaşanan bir olaydan kaynaklandığını belirtti:

"3 çocuk babasıyım, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Rum polisiyle 2012 yılında yaşanan bir çatışma yüzünden bana karşı önyargılılar. Sabah bu haberleri sosyal medyada görünce hemen polise ulaştım. Suçlamalar tamamen asılsız. Rum polisi beni sürekli hedef gösteriyor ve geçmişteki olayları bahane ederek her fırsatta ismimi karalamaya çalışıyor."

"Türk Polisinden Açıklama Bekliyoruz"

Alaslan ailesi, Türk polisinden olayın bir an önce aydınlatılmasını ve adlarının temize çıkarılmasını talep ettiklerini vurguladı.

Halil Alaslan: "Hiç kimsenin hakkı yoktur bizi bu şekilde toplumda kötü göstermeye. Gerekli tüm yasal yollara başvuracağız."

Coşkun Alaslan: "Bu tür suçlamalar hem bizi hem de ailemizi derinden etkiliyor. Lütfen daha hassas olun."

Alaslan ailesi, Rum polisiyle doğrudan bir iletişimlerinin olmadığını ve bu iddiaları yalnızca sosyal medyadan öğrendiklerini belirterek, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.