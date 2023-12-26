Haber Kıbrıs-Özel

Ülkede infiale neden olan Ayça Alav cinayetinde detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Haber Kıbrıs’ın derlediği bilgilere göre döviz bürosu işletmecisi Alav’ın katledildiği cinayetin nedeninin hırsızlık olduğu ortaya çıktı. Katillerin Alav’ın döviz bürosundan 37 bin dolar, 10 bin euro, 8 bin sterlin ve 150 bin TL çaldığı öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili 2 kişi tutuklanırken katil şüphelileri Güney Kıbrıs’a kaçmıştı.

Katil zanlıları bugün Güney Kıbrıs’ta tespit edilerek tutuklandı. Zanlıların KKTC’ye iade bekleniyor.

Alav cinayetinde çalınan para miktarı belli oldu! Haber Kıbrıs-Özel Ülkede infiale neden olan Ayça Alav cinayetinde detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Haber Kıbrıs’ın derlediği bilgilere göre döviz bürosu işletmecisi Alav’ın katledildiği cinayetin nedeninin hırsızlık olduğu ortaya çıktı. Katillerin Alav’ın döviz bürosundan 37 bin dolar, 10 bin euro, 8 bin sterlin ve 150 bin TL çaldığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili 2 kişi tutuklanırken katil şüphelileri Güney Kıbrıs’a kaçmıştı. Katil zanlıları bugün Güney Kıbrıs’ta tespit edilerek tutuklandı. Zanlıların KKTC’ye iade bekleniyor.