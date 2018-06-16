Alayköy - Metehan Anayolu'nda KAZA: 1 yaralı

Alayköy - Metehan Anayolu üzerinde, bugün saat 11.00 sıralarında 52 yaşındaki Yiannos Savva kullanımında bulunan bisiklet ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve telefonu çaldığı için yolun solunda duran Koruçam'da sakin75 yaşındaki Ilıana SKORDI yönetimindeki aracın arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Yiannos Savva kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor