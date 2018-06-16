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Alayköy - Metehan Anayolu'nda KAZA: 1 yaralı

Alayköy - Metehan Anayolu üzerinde, bugün saat 11.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü yaralandı

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16/06/2018

Alayköy - Metehan Anayolu'nda KAZA: 1 yaralı
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Alayköy - Metehan Anayolu üzerinde, bugün saat 11.00 sıralarında 52 yaşındaki  Yiannos Savva  kullanımında bulunan bisiklet ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve telefonu çaldığı için yolun solunda duran Koruçam'da sakin75 yaşındaki  Ilıana SKORDI yönetimindeki aracın arka kısmına çarptı.  Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Yiannos Savva   kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor

 

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TAGS: bisiklet, kaza, haber, kıbrıs,  Ilıana SKORDI, yiannos Savva  
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