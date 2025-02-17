Alayköy Futbol Sahası’nda tribün yapımı için zemin etüdü sürüyor

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin Alayköy Futbol Sahası projesinde tribün yapımı için geoteknik sondaj çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, sürecin titizlikle sürdüğünü belirterek, şu açıklamada bulundu:

“Alayköy Futbol Sahası projemizde tribün yapımı için geoteknik sondaj çalışmaları başlamış olup, zemin etüdü süreci devam ediyor. Geoteknik analizlere göre şekillenecek tribün tasarımıyla güvenli ve modern bir saha oluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor.”