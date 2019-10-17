Alayköy halkı duruma tepki gösteriyor

Alayköy’de köy meydanında bulunan Atatürk büstü daraltılıyor. Haber Kıbrıs’ın elde ettiği bilgiye göre Alayköy’de Atatürk büstü özel bir iş yerine alan açılması için küçültülüyor.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan Alayköylüler duruma sert tepki gösterdi. Alayköylüler büstün belediyenin onayı ile özel bir iş yerine yer açılması için küçültüldüğüne dikkat çekerek “Bunun adı Atatürk’ün hatırasına saygısızlık. 35 sendir bu büst burada. Şimdi özel bir iş yeri için küçültülüyor. Alayköylüler buna izin vermez” dedi.

17/10/2019 21:32