Alayköy İlkokulu’nda kahvaltı etkinliği düzenlendi

Gönyeli Alayköy Belediyesi ile PGC Catering Şirketi iş birliğinde Alayköy İlkokulu’nda “Kahvaltının Mutlulukla Bir İlgisi Olmalı" sloganı ile kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Belediye’nin Basın ve Halkla İlişkiler Birimi’nden verilen bilgiye göre, PGC Catering şirketinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlediği kahvaltı etkinliğine Gönyeli Alayköy Belediyesi de destek verdi.

Kahvaltı etkinliğinde, gıda mühendislerinin denetim ve kontrolünde hazırlanan paketler hijyen kurallarına uygun şekilde çocuklara ikram edildi.

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19/03/2023 11:32