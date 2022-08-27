Alayköy-Lefkoşa anayolu’nda korkutan kaza!

Alayköy-Lefkoşa anayolu üzerinde saat 17.15 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza,GC 968 plakalı araç sürücüsü Hasan Kötüce (E-17) dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak bir ikametgahın bahçe duvarına ardından da banket içerisinde park halinde bulunan SS 062 plakalı araca çarptı. Kaza sonrası araçta sıkışan araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Kötüce (E-14) itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Hasan Kötüce ve yolcu Mehmet Kötüce Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor...

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27/08/2022 18:35