Alayköy Organize Sanayi Bölgesi: Alınan kararları destekliyoruz

ALAYKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ HÜKÜMETİ HALKIN HER KESİMİNE EŞİT, ADİL YAKLAŞIMLA EKONOMİK ÖNLEMLER ALMAYA DAVET ETTİ

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30/01/2021

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Alayköy Organize Sanayi Bölgesi: Alınan kararları destekliyoruz

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği, sağlık alanında alınan kararları sonuna kadar desteklediklerini ve üzerlerine düşen tüm görevleri yerine getireceklerini kaydetti;  hükümeti, devlet ahlakına yakışır biçimde, halkın her kesimine eşit,  adil yaklaşımla ekonomik önlemler almaya davet etti.
Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yılgın yazılı açıklamasında, kendileri iş yerleri kapalı olmasına rağmen çalışanlarına sahip çıkarken, hükümetin kendilerinin de bakmakla yükümlü oldukları aileleri, rutin ödemeleri olduğunu ve kazançları olmayacağı için  yaşayacakları ekonomik sıkıntıları  göz önünde bulundurmasını istedi.
Kimseye el açmadan şerefleriyle yaşamak istediklerini dile getiren Yılgın, “Devlet halkına adil olarak sorumluluklarını yerine getirmiyorken, halkından ona karşı sorumluluklarını yerine getirmesini gerçekten bekliyor mu?  Çok geç olmadan hükümet edenleri,  gerçek bir halk hükümeti olmaya davet ediyoruz” dedi.

30/01/2021 14:01
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TAGS: Alayköy Organize Sanayi Bölge
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