Alayköy OSB İş İnsanları Derneği: Asgari ücretten vergi alınmasına karşıyız

Alayköy OSB İş İnsanları Derneği, asgari ücretliden vergi alınmasına karşı olduğunu bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, oluşan hayat pahalılığı sebebi ile geçim sıkıntısında bulunan sanayici, esnaf, sabit gelirli çalışan kesim başta olmak üzere, halkın refaha ulaşması için hükümetin yanlarında durması gerekirken, “asgari ücretlinin maaşından 365 TL gibi bir vergi almanın peşine düştüğü” eleştirisinde bulundu.

Sanayi esnafı olarak bu karardan acilen dönülmesi ve asgari geçim şartlarında yaşayan vatandaşlardan alınması düşünülen verginin iptal edilmesini isteyen dernek, ayrıca “batmak üzere olan, geçim sıkıntısı yaşayan, hayatta kalmak için kredi batağına düşen veya düşecek olan küçük esnafa hükümet tarafından sözü verilen sigorta yatırım desteklerinin de acilen uygulamaya geçmesini” beklediğini kaydetti.