Alayköy sahası telleme işlerinde sona yaklaşılıyor

Gönyeli - Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, spora yatırımların devam ettiğini belirterek, Alayköy sahası telleme işlerinde sona yaklaşıldığını açıkladı.

Gönyeli - Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, spora yatırımların devam ettiğine dikkat çekti.

Amacoğlu, Alayköy sahası telleme işlerinde sona yaklaşıldığını duyurdu ve yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Spora yatırımlarımız devam ediyor. Alayköy sahası telleme işlerinde sona yaklaşıyoruz! Gönyeli Tenis Kulübü idari binasının iç ve dış sıva işlemleri bitirildi. Ardından yapılacak zemin işleminden sonra alüminyum işleri başlayacak.”