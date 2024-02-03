Alayköy Sanayi Bölgesi'nde İş Kazası: 46 Yaşındaki Kişi Ağır Yaralandı

Alayköy Sanayi Bölgesi'nde bugün sabah saatlerinde, meydana gelen iş kazasında 46 yaşındaki Sinan Kabacıklı ağır yaralandı.

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03/02/2024

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Alayköy Sanayi Bölgesi'nde İş Kazası: 46 Yaşındaki Kişi Ağır Yaralandı

Alayköy Sanayi Bölgesi'nde bugün sabah saatlerinde, meydana gelen iş kazasında 46 yaşındaki Sinan Kabacıklı ağır yaralandı.

Alayköy Sanayi Bölgesinde bugün saat 08.30 sıralarında,  faaliyet gösteren bir  kaporta boya dükkanında, bukaportacı olarak çalışmakta olan Sinan Kabacıklı (E-46) iş yeri içerisinde tamir maksatlı bulunan kamyonun kaportasını tamir ettiği sırada İskele üzerinde çalıştığı sırada 2 metre yükseklikten düşerek ağır şekilde yaralandı. Olayda yaralanan Sinan Kabacıklı kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde  beyin kanaması teşhisi ile genel yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

03/02/2024 14:54
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TAGS: haber, kıbrıs
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