Alayköy Sanayi Bölgesi'nde temizlik kampanyası başladı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın düzenlediği organize sanayi bölgelerinin temizlenmesi kampanyası Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde başlatıldı.

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18/06/2021

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Alayköy Sanayi Bölgesi'nde temizlik kampanyası başladı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın düzenlediği organize sanayi bölgelerinin temizlenmesi kampanyası Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nde başlatıldı.

2 günde tamamlanması hedeflenen temizlik çalışmaları, Alayköy Belediyesi ve özel firmaların katkılarıyla gerçekleştiriliyor

Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu, yaptığı açıklamada, Alayköy’ün ardından haftaya Gazimağusa daha sonra Lefkoşa olmak üzere bütün sanayi bölgelerinde temizlik kampanyasını gerçekleştireceklerini söyledi

18/06/2021 11:20
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TAGS: Alayköy Sanayi Bölgesi, sanayi odası, temizlik kampanyası
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