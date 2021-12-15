Alayköy Sanayi Bölgesi'nde Yangın

Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren köpek maması üreten Sodexo Ticaret isimli iş yerinde bugün 17.30'da çıkan yangın, hasara yol açtı.

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15/12/2021

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Alayköy Sanayi Bölgesi'nde Yangın

Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren köpek maması üreten Sodexo Ticaret isimli iş yerinde bugün 17.30'da çıkan yangın, hasara yol açtı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, mama pişirme fırınında meydana gelen yangın sonucu; mama pişirme fırınının iç hacmi ile bir pencere ve bir kapı camı ısıdan yandı, imalathanenin tavanı ve duvarları dumandan islenerek hasar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

15/12/2021 09:07
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TAGS: Alayköy Sanayi Bölgesi
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