Alayköy ve Bağlıköy’de yangın!

Bağlıköy’de bir kümeste çıkan yangında, 120 tavuk telef oldu.

Polisten verilen bilgiye göre, dün sabah, Hasan Tahsildaroğulları’na ait tavuk kümesinde, muhtemelen zemine yakın bir şekilde takılı olan faal durumdaki ampulden çıkan ısının talaşları tutuşturması sonucu çıkan yangını İtfaiye Ekipleri söndürdü. Yangın sonucu, 18 metre kare oluklu kiremit, katalitik sobası, tüp saati, ahşaptan mamul kapı ve iki pencere yanarken, kümes içerisinde bulunan 120 tavuk telef oldu. (Fotoğraf : Temsili)

ALAYKÖY'DE YAKIN!

Öte yandan dün öğlen saatlerinde, Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Eyo Çelik Kapı Ltd. isimli iş yeri içerisinde, muhtemelen faal durumdaki toz boya fırın makinesinde oluşan gaz kaçağı nedeniyle yangın meydana geldi. İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, toz boya fırın makinesi ile makine içerisinde bulunan boş çelik para kasası, elektrik kabloları ve havalandırma pencereleri yandı.

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26/12/2022 11:34