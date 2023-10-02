Alayköy ve Gaziveren’de darp olayları

Polis Basın Subaylığı dün 21:30 sıralarında, Alayköy’de, aralarında yaşanan tartışma sonucu, B.Y’nin (E-31) S.M’yi (E-24) darp edip, sağ el baş parmağının kırılmasına sebep olduğunu açıkladı. Bahse konu şahsın tutuklandığı bildirildi.

Polisten aktarılan bir diğer darp olayında ise dün gece Gaziveren’de G.B.(E-28) aralarında çıkan tartışma sonucu, H.F’yi (E-51) ciddi şekilde darp etti. Olay sonucu yaralanan H.F., kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. G.B’nin tutuklandığı kaydedildi.