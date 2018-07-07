Alayköy ve İnönü’de Yangın

Alayköy’de yapım aşamasında olan Mantar Üretim Tesisi’nin batı kısmında dün çıkan yangında, 240 metre kare sandviç panel ve profil demirlerden oluşan yapım aşamasındaki tesis, 50 adet sandviç panel, 162 adet büyük boy balya yandı.

İşletmede iş yapan personel tarafından sandviç panel montajı yapıldığı sırada, rüzgar çıkması sonucu tesisin doğu kısmında boş alan içerisinde büyük yığın halinde bulunan balyalara spiral makinesinden sıçrayan kıvılcımlarının temas etmesi sonucunda meydana gelen yangın itfaiye ve Alayköy Belediyesi ekipleri tarafından söndürüldü.

Öte yandan bu sabahın erken saatlerinde İnönü köyünün yaklaşık 1 km batısında Hüsnü Bulluci'ye ait arazi içerisinde üstü çinko ile kapalı sündürmenin altında istifli şekilde bulunan 200 arpa rulo balyası ve konu sündürmenin hemen yanında kapalı oda içerisinde basılı durumda olan 17 araba samanı tespit edilemeyen bir neden sonucunda çıkan yangında yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

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