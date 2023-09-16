Alayköy yolunda kaza!

Alayköy yolu üzerinde, bugün saat 11.00 sıralarında, meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Alayköy yolu üzerinde, Fatma Pehlivan (K-29), yönetimindeki MS 376 plakalı araç ile güney istikametinden, kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak ağaca çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Fatma Pehlivan ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Gülseren Pehlivan (K-30) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.