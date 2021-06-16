Alayköy yolunda ölümlü kaza…

Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde Alayköy mevkii yakınlarında, saat 19.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında Hakan Meriç hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan olaya ilişkin verilen bilgiler ise şöyle:

Bugün tarihinde saat 19.00 sıralarında Güzelyurt Lefkoşa Anayolu üzerinde yönetimindeki FJ 611 plakalı salon araç ile seyreden 48 yaşındaki Hakan Meriç, yolun solunda bulunan Hanedan gece kulübü önlerine geldiğinde yolun solundan çıkarak, DSİ'ye ait deponun havalandırma borusuna çarpıp, bir müddet gittikten sonra yüzü doğu istikametine bakar şekilde durdu. Kaza sonucu araç sürücüsü kaza mahallinde yaşamını yitirdi. Soruşturma devam ediyor.

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16/06/2021 20:15