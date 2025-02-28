Alayköy’de 3,3 Milyon TL’lik Hırsızlık, Zanlıya 4 Gün Tutukluluk

Alayköy'de meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan Tevfik Fikret Soyergı̇n bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Nadima Öztürk mahkemede olguları aktardı.

Polis,zanlının 2020-2023 yılları arasında Alayköy'de bulunan ve kendisinin bilgisayar uzmanı olarak çalıştığı bir iş yerine ait depolar içerisindeki 3 milyon 326 bin TL değerindeki elektronik cihazı alarak zimmetine geçirmek suretiyle müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi. Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlı hakkında 2023 yılı Nisan ayında tutuklama emri çıkarıldığını ancak yurt dışında olmasından dolayı işlem yapılamadığını söyledi. Polis memuru, zanlının 25 Şubat 2025 tarihinde tutuklandığını ve 26 Şubat’ta mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde zanlının sirkat ettiği telefonlardan bir tanesini Girne’de sattığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, satılan telefonla ilgili inceleme başlattıklarını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)