Alayköy'de Araç Yangını Korkuttu

Alayköy yakınlarında bu sabah meydana gelen olay trafikte korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Güzelyurt istikametine doğru seyretmekte olan Canber hurdaya ait kamyonun sağ ön teker kısmı alev aldı.

Yangına ilk müdahaleyi kamyon şoförü yangın tüpüyle yaptı. İtfaiyenin de müdahalesi ile büyümeden söndürülen yangında araçta maddi hasar meydana geldi.Yangının ön tekerin çok ısınması nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Fotoğraflar: Mert Ataner ve Asena Balkaç

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26/12/2020 09:51