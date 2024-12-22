Alayköy’de bir gece kulübü kurşunlandı!

Haber Kıbrıs-Özel

Alayköy bölgesinde akşam saatlerinde bir gece kulübü kurşunlandı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre kimliği meçhul kişi veya kişiler bir gece kulübüne ateş açtı. Polis ekipleri kısa sürede bölgeye giderken olayda yaralanan birinin olup olmadığı bilinmiyor.

Polis tarafından yapılan açıklama şöyle;

22.12.2024 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Alayköy’de faaliyet gösteren Prenses Gece Kulübü isimli eğlence yerinin binasına kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs tarafından tabanca ile ateş açılmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.