Alayköy’de büyük puro hırsızlığı: Zanlı bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi

Alayköy’de meydana gelen dükkan açma, kasti hasar, sirkat suçlarından tutuklanan 23 yaşındaki İlyas Tadır dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Gönyeli Polis Karakol Amirliğinde görevli polis memuru Nadime Öztürk mahkemeye olguları aktardı. Polis, 1-3 Mart tarihleri 14.00-08.00 saatleri arasında İlyas Tadır ve Sedat Zobo'nun Alayköy Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren gıda ve tütün malzemesi satışı yapan bşr ait dükkanın doğuya bakan tuvalet camını muhtemelen sert bir cisimle kırıp hasara uğrattıktan sonra içeriye giriş yaparak muhtelif markalardaki 40’ı aşkın koli puroyu sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptıklarını söyledi. Polis, olayın bilgilerine 03.03.2025 tarihinde geldiğini aynı tarihte yapılan araştırmada, zanlıların 02.03.2025 tarihinde sirkat edilen purolardan 16 kolisini Girne'de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini B. M'nin yaptığı City Oflicane isimli iş yerine satmak amacı ile bıraktıklarının tespit edilerek malların emare olarak alındığını belirtti. Polis, İlyas Tadır'ın Girne'de tespit edilerek tutuklandığını, Sedat Zobo'nun ise 02.03.2025 tarihinde saat 17.29'da Ercan Havaalanından çıkış yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 9 gün ek süre temin edildiğini kaydeden polis, bu süre içerisinde incelenen kamera görüntülerinde zanlının olay günü gittiği yerlerin tespit edildiğini açıkladı. Polis, yapılan soruşturma sonucu çalınan 5 milyon TL değerindeki puronun bulunduğunu, 700 bin liralık kısmının ise bulunamadığını ifade etti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, zanlının ülkede turist statüsünde bulunduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. (Kamalı Haber)