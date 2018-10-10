Alayköy’de cinayet işleniyordu
Alayköy’deki bir fece kulübünün park yerinde neredeyse cinayet işleniyordu
10/10/2018
Kıbrıs Gazetesi’nden Mehmet Kara’nın haberine göre, bu sabah saat 01.00 sıralarında bir ticari taksi içerisinde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sınucu 33 yaşındaki Mehmet Avkıran 6 bıçak darbesiyle ağır yaralandı.
Mehmet Avkıran 112 acil servis ekiplerinin ilk yardım müdahelesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis soruşturması sürüyor
Kaynak: Kıbrıs Gazetesi