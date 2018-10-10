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Alayköy’de cinayet işleniyordu

Alayköy’deki bir fece kulübünün park yerinde neredeyse cinayet işleniyordu

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10/10/2018

Alayköy’de cinayet işleniyordu

Kıbrıs Gazetesi’nden Mehmet Kara’nın haberine göre, bu sabah saat 01.00 sıralarında bir ticari taksi içerisinde sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sınucu 33 yaşındaki Mehmet Avkıran 6 bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

Mehmet Avkıran 112 acil servis ekiplerinin ilk yardım müdahelesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis soruşturması sürüyor

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

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TAGS: alayköy, haber, kıbrıs
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